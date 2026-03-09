脳の劣化を防ぐには何をすればいいか。脳内科医の加藤俊徳さんは「人間の脳は運動系、記憶系など180の『脳番地』に分かれているが、AIやスマートフォンに頼る現代人は、記憶系脳番地を使う作業をほとんどやめてしまった。わからないことはすぐスマホで検索する生活を続けていると、人類は記憶力を著しく失ってしまうのではないか危惧している」という――。※本稿は、加藤俊徳『脳は右から若返る』（大和書房）の一部を再編集した