巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）は９日に、ジャイアンツ球場での先発練習に参加。練習後、前日８日に行われたＷＢＣ１次ラウンドＣ組のオーストラリア戦（東京ドーム）に先発した大先輩の菅野智之投手（３６＝ロッキーズ）について言及した。菅野は５０３日ぶりに古巣の本拠地に登板。４回４安打無失点の好投で準々決勝進出に大きく貢献した。初回は三塁まで走者を進めてピンチを招くも、冷静な面持ちで後続を断ち切