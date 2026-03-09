【モデルプレス＝2026/03/09】小学館が3月9日、公式サイトを更新。漫画配信アプリ「マンガワン」で児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で逮捕・略式起訴された作家を別のペンネームで起用していた問題を受け、被害女性に謝罪したと報告した。【写真】「セクシー田中さん」脚本家、芦原妃名子さんを追悼 投稿全文◆小学館「マンガワン」騒動、被害女性に謝罪2020年2月「マンガワン」にて掲載の『堕天作戦』作者である山本章一氏が児童買