西大寺会陽2月21日 岡山市で2月21日に開かれたはだか祭り、西大寺会陽に参加して事故に遭い、意識不明の重体となっていた40代の男性が9日に死亡しました。 警察によりますと、亡くなったのは岡山市東区の会社員の男性（48）です。死因は低酸素脳症だということです。 2月の西大寺会陽では、この男性を含めた3人が意識不明の重体となり、うち1人は2月に意識が回復しましたが、残る1人は意識不明のままだということです