【フレームアームズ･ガール 輝鎚・甲（再生産）】 3月12日11時より順次予約開始 6月 発売予定 価格：7,480円 コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ･ガール 輝鎚・甲」の再生産分を3月12日11時より予約受付を開始する。発売は6月を予定し、価格は7,480円。 本商品は稲田航氏デザインによるフレームアーム