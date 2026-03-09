将棋の藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王＝に永瀬拓矢九段が挑戦する第７５期王将戦七番勝負第５局が９日、栃木・大田原市「ホテル花月」で指された。後手の藤井が８８手で勝利した。あとがなかった本局は序盤から角交換を拒否する動きを見せた。「戦型が捕まれてしまったかなという気がしていた」とすぐさま対応したが、初日はやや劣勢で終了。この日も午前中は苦しい展開が続き「思っていたより苦しいかなという感