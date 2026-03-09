福岡県では先週、断続的に雨が降りました。福岡都市圏などに水を供給する筑後川水系の主要な6つのダムの貯水率は、2月25日に10パーセントを切りましたが、3月9日時点で12.3パーセントまで回復しました。 ダムが枯渇する時期の見通しは、3月末から4月上旬になったものの、依然として厳しい水不足が続いています。 この水不足は野菜の価格に影響しているのでしょうか。■八木菜月アナウンサー「こちらでは3