第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」#111トキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の息子の名前が、「勘太」に決まる。ヘブンの親バカっぷりはすさまじく、毎日、家族に勘太のかわいいところを聞くほど。【朝ドラ「ばけばけ」ウラの見所】これこれ！ 語学は“恋愛トーク”が一番でしょう。おトキはさっぱりのようだけど…そんな中、トキとヘブンは正式に結婚し、勘太と3人で家族になるため籍を入れることに。イ