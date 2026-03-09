徳島市と阿南市を結ぶ徳島南部自動車道の、小松島南ICから阿南IC間、3.2キロが3月8日に開通しました。開通したのは小松島市立江町の小松島南ICと、阿南市下大野町の阿南ICの間、3.2キロです。全長22.4キロの徳島南部自動車道は、国土交通省が2008年度に着工。総事業費は約2045億円にのぼります。開通に先立ち8日、阿南ICで、金子恭之国土交通大臣や後藤田知事ら関係者が出席し、開通式が行われました。（テープカット）「お