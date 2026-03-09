ことし7月の任期満了に伴って行われる南陽市長選挙について、現職で3期目の白岩孝夫市長（57）は9日、出馬しない意向をしました。南陽市長選にはこれまで、県議会議員の柴田正人さん（46）が出馬の意向を示しています。南陽市の白岩孝夫市長（57）は、9日開かれた市議会で次期市長選への対応について明らかにしました。白岩孝夫南陽市長「支援をいただいている皆さんの意見をうかがい出馬しない意思を固めた」白岩市長は、新聞販売