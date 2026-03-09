Æî¥¢¥Õ¥ê¥«½Ð¿È¤Î¤¬¤ó´µ¼Ô¡Ê±¦¤«¤é£´¿ÍÌÜ¡Ë¤È¼£ÎÅ¤òÃ´Åö¤·¤¿Ãæ¹ñ¾å³¤¸òÄÌÂç³Ø°å³Ø±¡ÉÕÂ°¿ð¶â°å±¡¤Î°åÎÅ¥Á¡¼¥à¡£¡Ê£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£±£¶Æü»£±Æ¡¢¾å³¤¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¾å³¤3·î9Æü¡ÛÃæ¹ñ¾å³¤»Ô±ÒÀ¸·ò¹¯°Ñ°÷²ñ¤Ï2Æü¡¢¡Ö2026Ç¯¾å³¤»Ô±ÒÀ¸·ò¹¯³èÆ°Í×ÅÀ¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¸øÎ©ÉÂ±¡¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝ°åÎÅ¤Î»î¹Ô¤ò¿¼²½¤µ¤»¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î°å³Ø¥»¥ó¥¿¡¼ÅÔ»Ô¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Ë¾å³¤»Ô