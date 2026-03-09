お笑いタレント・エハラマサヒロ（43）が9日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、盗撮被害を報告した。エハラは「昨日久々にガッツリ盗撮されてた。気づいたので『どうされました？』て聞いたら『昨日テレビ出てた芸人の方ですよね？』」と、盗撮被害を報告。「もうテレビもあんま出てないから忘れてたけど、レッドカーペットくらいの時盗撮とかめっちゃ嫌やった事を思い出した」また「エハラは公衆便所で声かけられられて