昨年デビュー１０周年を迎えた歌手の松阪ゆうきが９日、１０ｔｈシングル「桜の花の木の下で」（１１日発売）の発表会を、東京・越中島と台場を往復する屋形船で行った。屋形船は初体験という松阪は同曲やカップリングの「ただそれだけのこと」、加山雄三のカバー「海その愛」などを情感たっぷりに歌い上げ、約５０人のファンを酔いしれさせた。「明後日の発売に向けての弾みが付けられたかな。楽しかった」と手応えを得たよ