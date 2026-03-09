徳島市で毎週開かれている日曜市。その一角に、人と人とをつなぐコミュニティスペースがあります。その名も「スナック雑談」、一体どんなコミュニティなのか取材しました。 徳島市の「徳島びっくり日曜市」。約30年もの間、欠かさず開催され、毎週多くの人でにぎわう、徳島を代表するイベントです。 そんなイベントの一角に、誰でも利用でき、くつろげるコミュニティスペースがあります。青い暖簾が目印の、こ