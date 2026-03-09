邦画実写作の歴代興行収入1位を記録した映画「国宝」の興収が、9日までに203億4千万円に達したと興行通信社が発表した。アニメと洋画を含めた全体の歴代興収ランキングで9位だった2001年公開の「ハリー・ポッターと賢者の石」の203億円を上回り、22年のアニメ「ONEPIECEFILMRED」に並ぶ8位に浮上した。歌舞伎を題材にした「国宝」は李相日監督が手がけ、昨年6月から劇場での公開が続く。米国で授賞式が15日（日本時間16