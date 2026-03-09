南米のペルー南部で、大雨による洪水が発生。泥だらけになりながら家の荷物を運び出す住民の姿が見られた。1週間ほど前には、北部で大規模な地滑りも発生している。また、東アフリカのケニアでも洪水が発生。これまでに25人が死亡したという。住民「全部失いました」川が氾濫し、あふれ出した濁流が町をのみ込んだ。建物の間を通る道は、川のようになっている。南米のペルー南部で6日、降り続いた大雨によって洪水が発生。住民らは