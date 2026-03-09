県は、村上耕司副知事の後任に、上田紘嗣政策監を起用する方向で調整を進めていることが関係者への取材で分かりました。2人いる副知事のうち村上耕司副知事は、2023年に内閣府から県の政策監補として出向。2024年7月からは副知事を務めていますが、国の人事異動に伴い内閣府に戻る見通しです。関係者によりますと県は、後任の副知事に上田紘嗣政策監を起用する方向で、県議会との調整に入ったことが分かりました。上田政策監は2024