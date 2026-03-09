大相撲春場所２日目（９日・大阪府立体育会館）――横綱大の里、大関安青錦が敗れる波乱。大の里はまさかの連敗。小結熱海富士に右四つで寄り切られる完敗を喫した。熱海富士は２場所連続で大の里に勝利。綱取りを目指す安青錦は義ノ富士の圧力に後手に回り、寄り倒されて初黒星を喫した。横綱豊昇龍は若隆景に攻め込まれたが、とっさに体を開いて送り出し、連勝スタート。大関琴桜は小結若元春を押し出した。関脇高安