ロックバンド「HOUNDDOG」のボーカル・大友康平（70）が、7日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。「バケモノ」だと評する偉大な歌手を明かした。現在70歳の大友も、年齢にあらがう日々。「例えば20代の時に一番苦しいキーで作った曲が、やはり70歳になってくるととても苦しい。声帯は筋肉ですから、絶対に衰える」と本音を吐露した。「でも、先輩の矢沢永吉さんとか、小田和正さんとか、山下達郎さ