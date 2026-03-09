「大相撲春場所・２日目」（９日、エディオンアリーナ大阪）横綱大の里は小結熱海富士と対戦。寄り切りで敗れ、初日から２連敗となった。立ち合い肩からぶつかったが、熱海富士の圧力に防戦一方。土俵際では跳びはねるようにして相手をかわそうとしたが、しのぐことができなかった。大の里は「しっかり立て直してきました。昨日より集中していけた」と前向きに語りながら、「けど良くなかったことが多かったので、３日目か