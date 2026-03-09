中東から退避した日本人らを乗せたチャーター機が成田空港に到着し、退避した人からは安堵（あんど）する声が聞かれました。8日午後8時ごろ、UAE（アラブ首長国連邦）とオマーンに滞在していた日本人など107人を乗せたチャーター機が成田空港に到着しました。卒業旅行でドバイを訪れていた大学生：やっと帰って来られたっていう安心感が一番強いです。上空でミサイルを迎撃しにいってるみたいな瞬間を初日に見て、どういう状況なん