ハイパフォーマンスモデル「NISMO」から進化した特別仕様2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪（大阪市住之江区）で開催された関西最大級のカスタマイズカーの祭典「大阪オートメッセ2026」では、さまざまな車両が展示され、多くの来場者の注目を集めていました。今回は、その中からMR.HIRO CAR STUDIO×ITALDESIGNブースに展示されていた日産「GT-R50 by イタルデザイン」をご紹介します。【画像】超カッコイ