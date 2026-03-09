災害発生時に避難所などの運営に積極的に携わってもらおうと、男鹿市は防災リーダーの育成を行っています。今年度は中学校でも講習会を開いていて、68人の中学生が防災リーダーの認定を受けました。男鹿市は地域の防災力を高めようと2011年度から「防災リーダー」の育成に取り組んでいて、これまで1,300人余りが認定されています。今年度は初めて中学生を対象に講座を開いていて、男鹿東中学