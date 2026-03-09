三条市で9日、大岳（おおだけ・標高1432メートル）を登山中に滑落した男性2人が遭難し、その後、県の防災ヘリコプターで救助されました。2人は病院へ搬送されています。遭難し救助されたのは、男性2人でこのうち1人は埼玉県に住む50代男性ということです。もう1人の年齢などについて分かっていません。警察によりますと男性2人は9日午前、三条市遅場の大岳（おおだけ）付近で登山中に滑落し、埼玉県の50代の男性が午前