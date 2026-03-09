新たな地域活性化に向けた動きが本格化しています。サッカーのJリーグは次のシーズンから8月開幕の、いわゆる秋春制のシーズンに移行します。これまでの「2月開幕の春秋制」では、シーズン前のキャンプ地は「暖かいところ」が定番でしたが、夏場に行うキャンプは少しでも「涼しいところ」を探すクラブも増えています。9日はJ2の静岡のクラブが、キャンプ候補地としてにかほ市を視察しました。候補地