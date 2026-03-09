“AI議事録”サービスを手がける「オルツ」の粉飾決算事件をめぐり、金融商品取引法違反の罪に問われた元幹部2人の初公判が行われ、2人は起訴内容を認めました。AIを使った議事録作成サービス「AI GIJIROKU」を手がける「オルツ」の幹部だった浅井勝也被告（46）と有泉隆行被告（53）は、元社長や前社長と共謀し、「オルツ」の売り上げを水増しして有価証券報告書などに虚偽の記載をした罪に問われています。東京地裁できょう