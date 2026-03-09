中東情勢の緊迫化で原油の高騰が懸念される中、高市総理はガソリンや電気・ガス料金などの対策について、「先週から検討に入っている」と明らかにしました。高市総理「ガソリン・軽油、そして少しタイムラグはさらにありますけれども、電気料金、ガス料金なども含めてですね、政府として即座に打つべき対策などについて先週前半から検討に入っております。遅すぎることなく対策を打たせていただきます」中東の緊迫化を受け、原油の