■ミラノ・コルティナパラリンピックアルペンスキー女子スーパー大回転（座位）（日本時間9日、トファーネ・アルペンセンター）パラアルペンスキーの女子スーパー大回転が行われ、村岡桃佳（29、トヨタ自動車）が銀メダルに輝いた。村岡は今大会の日本勢メダル第1号となり、パラ通算では10個目のメダル獲得となった。パラリンピックで金メダル4つを含む9つのメダルを持つ“冬の女王”村岡。この種目では、前回の北京大会で金メダ