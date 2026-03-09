公安審査委員会はきょう、オウム真理教の後継団体「アレフ」に対し、団体規制法に基づく「再発防止処分」の継続を決定しました。「アレフ」をめぐっては、団体規制法に基づく観察処分が適用されていて、活動実態の報告が義務付けられています。しかし、「アレフ」は資産などを正確に報告しておらず、公安審査委員会から「再発防止処分」を出されていて、献金の受け取りや団体の関連施設の使用などが禁止されています。この処分の期