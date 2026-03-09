富山南署は9日、知人女性のショルダーバッグを盗んだとして、窃盗の疑いで、自称会社員の上田洸太朗容疑者（23）を逮捕した。容疑を認めているという。関係者によると、容疑者は元プロ野球中日の投手。逮捕容疑は昨年12月26日〜今年1月20日、富山市の知人女性のアパートからバッグ1個（時価約20万円相当）を盗んだ疑い。署によると、2月3日に女性が署に相談して発覚した。売却目的で盗んだとみられる。