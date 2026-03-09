週明け9日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台前半で取引された。午後5時現在は前週末比93銭円安ドル高の1ドル＝158円45〜47銭。ユーロは26銭円安ユーロ高の1ユーロ＝183円22〜26銭。中東情勢の緊張が長期化するとの懸念が高まり、原油価格の高騰が世界経済に与える影響への警戒感から「有事のドル買い」が優勢だった。原油価格が上昇することにより、エネルギーの大半を輸入に依存する日本の貿易赤字が拡大すると