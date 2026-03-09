東京地検は9日、東京都台東区の飲食店のドアを蹴って壊したとして、警視庁に建造物損壊容疑で現行犯逮捕された歌舞伎俳優の中村鶴松（本名清水大希）さん（30）を起訴猶予とした。1月18日未明に飲食店の出入り口のドアを蹴り壊した疑いで現行犯逮捕され、同19日に釈放されていた。所属事務所によると、当時、泥酔状態だったという。