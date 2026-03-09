移動中の様子 5日 提供:楠原さん 中東情勢の悪化を受け、UAE・アラブ首長国連邦で開かれていたテニスの国際大会が中止になりました。参加していた岡山市出身の選手が緊急帰国し、心境を語りました。 （岡山市出身のテニス選手／楠原悠介さん［28］）「爆撃音、ドローン攻撃した音が、ドーンドーンという音が数十回鳴った」 岡山市出身で愛媛県のテニスの実業団チームに所属する楠原悠介さん