無免許でひき逃げ事故を起こした上、経営する会社の従業員に身代わりを依頼したとして、福岡県太宰府市の26歳の自営業の男が逮捕されました。無免許過失運転致傷と救護義務違反、犯人隠避教唆の疑いで3月9日に逮捕されたのは、福岡県太宰府市の自営業、古谷海斗容疑者（26）です。警察によりますと、古谷容疑者は去年2月3日夕方、福岡市博多区麦野の県道で、無免許で乗用車を運転して前方に止まっていた車に追突して乗っていた60代