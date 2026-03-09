【涙と笑いの酒人生】【写真】ガダルカナル・タカさんが披露 ビートたけしと松方弘樹の飲み比べ、明石家さんまとのハシゴ酒鈴木康博さん（シンガー・ソングライター／元オフコース／78歳）◇◇◇80年代の日本の音楽はシティーポップと呼ばれ、今や世界的に人気になっている。高校の同級生だった小田和正さんと鈴木康博さんの2人でスタートさせたオフコースも、そのど真ん中のグループ。83年からソロ活動を続けて