こちらの写真は3月6日(金)、大阪城公園の西の丸庭園で撮影したソメイヨシノの花芽(標本木)。この時点では、花芽はまだ硬く開花の兆しは見られませんでした。一方で今週末以降は全国的に最高気温が平年を上回る日が多くなりそうです。各地で花芽の成長が急加速しそうです。14日(土)以降晴れて日差し暖かい明日10日は関東では午前中にかけて雨や雪が降りやすく、関東北部の平地では積雪となる恐れがあります。北陸や北日本の日本海