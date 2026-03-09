声優で俳優の宮野真守が、７日放送のＳｎｏｗＭａｎ・佐久間大介とバナナマン・日村勇紀がＭＣを務める日本テレビ系「サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆」（土曜・後１１時３０分）に出演。役作りについて語った。どうやって演じるキャラクターと向き合っているかを問われた宮野は「本気でキャラクターに向き合うんですよマジで」と始めた。「キャラクターの声とか全然考えないんですよ。役のバックボーンを探る作業」を