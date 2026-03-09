イランの新たな最高指導者に就任したモジタバ師が負傷している可能性があることが分かりました。モジタバ師は殺害された父・ハメネイ師の後継としてイランの最高指導者に就任しましたが、イスラエルメディアによりますとイラン国営テレビがモジタバ師について伝える際に戦争で負傷した人を表現する言葉を使ったということです。これはモジタバ師がアメリカやイスラエルによる空爆で負傷したことを示唆しているとしています。モジタ