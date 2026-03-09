演歌歌手の徳永ゆうき（31）が9日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。演歌歌手になったきっかけを明かした。徳永は大阪出身で「父も母もそうなんですけれども、やっぱり演歌、歌謡曲が大好きで。父の演歌だったり、母の歌う歌謡曲っていうのはよく耳にしていましたね」と幼い頃から演歌一筋だったと振り返った。そのため友達とも話が合わなかったと言い「じいちゃん子であって、じいちゃんのそ