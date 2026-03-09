京都府内でニコチン入りの電子たばこ、いわゆる“ニコパフ”を販売した疑いで、大阪府警は20代の大学生の男を書類送検しました。薬機法違反の疑いで書類送検されたのは、京都府内の大学生の男（21）です。捜査関係者によると、男は2025年11月、京都府内で知人の高校生（当時17）に、ニコチン入りの電子たばこ“ニコパフ”10個をあわせて4万円で販売した疑いが持たれています。男は「海外のサイトで購入し、小遣い稼ぎをしようと販