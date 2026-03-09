乃木坂46黒見明香（22）が9日までに自身のインスタグラムを更新し、現在開催中のWBC（ワールド・ベースボル・クラシック）現地観戦を報告した。会場の東京ドームを訪れて記念撮影を行い、投稿した。「世界中のファンの思いがこもった胸を熱くする大歓声と、各国の魂の応援チーム一丸となって戦い続ける姿勢普段はライバル同士の選手たちが…お互いを信頼し、想いが一つに闘う絆！心が震えて、涙があふれました」と興奮と感動を