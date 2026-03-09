Brand Bank Companyが運営する「大衆酒場きたぎん」では、2026年3月9日・18日・19日・29日に「きたぎん☆トーキョー1周年サンキュー祭」を開催します。自慢のザンギを特別価格で3月9日・18日・19日・29日の4日間限定で、「大衆酒場きたぎん☆トーキョー」のオープン1周年を記念したキャンペーンを開催。人気メニューのザンギが"サンキュー価格"の390円で提供されます。ザンギとは北海道の定番料理で、外はカリッと香ばしく、中は