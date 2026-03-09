NEWS¡¦²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥­¤¬¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡ØS-POP LIVE¡Ù¡Ê¥¨¥¹¥Ý¥Ã¥×¥é¥¤¥Ö¡Ë¡£ÅöÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤òTELASA¤Ë¤ÆÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¸åÆü¡¢1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¡£²ñ¾ì¤ËÍè¤¿¿Í¤âËÜ¸ø±é¤ò²¿ÅÙ¤Ç¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¦²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥­¡ß¤¼¤Ã¤¿¤¯¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥ÉÉ÷·Ê¤Ê¤É¤ò´Þ¤ó¤À¡¢µ®½Å¤Ê¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£