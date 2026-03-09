3月31日よりTBS／MBSで放送がスタートするドラマイズム『失恋カルタ』の追加キャストとして若林時英、伊藤絃、荒井啓志、桜木雅哉（原因は自分にある。）、阿部顕嵐、深水元基の出演が発表され、あわせてポスタービジュアルが公開された。 参考：梅澤美波×西垣匠×加藤小夏トリプル主演『失恋カルタ』3月31日より放送原案はピース又吉 梅澤美波（乃木坂46）、西垣匠、加藤小夏がトリプル主演を務める本