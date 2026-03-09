日銀が９日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５８円４５～４７銭と前営業日比９３銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円２２～２６銭と前営業日比２６銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１５６３～６５ドルと同０．００５１ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS