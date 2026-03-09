Ä®Ìî½¤ÅÍ¤È¹â°æ¹¬Âç¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï¡¢¸½ÃÏ£³·î£¶Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè25Àá¤Ç¡¢¼ó°Ì¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¡££±¡Ý£´¤ÇÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¹â°æ¤¬²ø²æ¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¤Ê¤«¡¢61Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿Ä®Ìî¤ÏÊ³Æ®¡£Ìó30Ê¬´Ö¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£´ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢²¦¼Ô¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤âÉ¾²Á¡£¡ØSPORTS DUNIA¡Ù¤Ï¥Á¡¼¥à£²°Ì¥¿¥¤¤Î£¶ÅÀ¤ò¤Ä¤±¡¢¤³¤¦¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½Ð¾ìÄ¾¸å