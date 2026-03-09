【その他の画像・動画等を元記事で観る】 レミオロメンが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。 ■レミオロメン、約14年ぶりに活動再開 約14年ぶりの活動再開を発表したレミオロメン。今回披露するのは、春の記憶とともに多くの人々の心に刻まれてきた名曲「3月9日」。出会いや別れ、あらたな一歩を踏み出す瞬間に寄り添ってきたこの楽曲は、人生の様々な場面で親しまれてきた。一発撮りという