【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LUNA SEAが、3月12日に東京・有明アリーナで開催する『LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』振替公演を、全世界に向けて緊急生配信することをオフィシャルサイトなどで発表した。 ■会場に来られない多くのファンの声に応える形で生配信が決定。 本公演はすでにチケットが完売しており、会場に来られない多くのファンの声に応える形で、メンバーの熱い思いから急