9日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝158円64銭前後と、午後5時時点に比べ18銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円99銭前後と25銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース