回転ずしチェーン「スシロー」の中国・北京市内にある店舗で食事をした客が「寄生虫の卵が付着したマグロを食べてしまった」と訴え、市の規制当局が立ち入り検査を実施したことを受け、客足が激減した店舗も出ているという。中国メディアの海報新聞が9日、SNS・微博（ウェイボー）への投稿で伝えた。問題の店舗は今も通常通り営業しており、店員は「他のマグロ製品も販売している」と落ち着いて話した。一部の店舗では客足が大幅に